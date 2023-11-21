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Происшествия

Гдович устроил ДТП на угнанном автомобиле

Житель Гдовского района учинил ДТП на угнанном автомобиле. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Гдович учинил ДТП на угнанном автомобиле. Фото: ПАИ

В сентябре вечером нетрезвый безработный гдович, воспользовавшись отсутствием владельца автомобиля, через незапертую водительскую дверь сел в салон транспортного средства и с помощью предварительно подготовленного гвоздя завел машину. Во время езды мужчина столкнулся с деревом во дворе.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью.

Гдовский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время суток, то есть с 23:00 до 6:00 часов; не выезжать за пределы Гдовского района; не изменять место жительство или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

Также мужчина обязан являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

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