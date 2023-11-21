Стали известны подробности строительства новой школы в Гдове

11:22, 21 ноября 2023, ПАИ

Строительство новой школы на 825 мест продолжается в Гдове. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«В ближайшее время хотим закончить работы с устройством фундамента. На одной из секций уже приступили к прокладке стен и колонн первого этажа. Идёт монтаж наружных сетей водопровода и канализации (бытовой и ливневой)», – пояснил начальник строительного участка Василий Елисеев.

Также на участке активно идёт армирование строительных конструкций.

«С наступлением зимы и понижением температур необходимо проводить специальные мероприятия по уходу за бетоном. Для производства работ в зимнее время на площадке всё предусмотрено. Простоя не будет», – отметили в редакции районной газеты.

На объекте уже возводят конструкции, где будут располагаться спортзал, столовая и актовый зал. В школе также предусмотрен лифт.

Всего на стройке задействовано 42 человека. В ближайшее время число рабочих увеличится ещё на 20 человек.



Фото: Районная газета «Гдовская заря»



Фото: Районная газета «Гдовская заря»



Фото: Районная газета «Гдовская заря»



Фото: Районная газета «Гдовская заря»



Фото: Районная газета «Гдовская заря»









«Объект у нас закрытый – это нужно в первую очередь для безопасности. Некоторые граждане, бывает, «вычитывают» нашим охранникам, что у нас ничего не получится. Но есть и те, кто искренне благодарит за работу и желает реализовать этот проект в заданные сроки», – отметил начальник участка.

На всей территории – порядка 3,1 гектара – работы идут активно, уточнили в районной газете.

Завершить строительство школы планируется к концу 2024 года.

Ранее врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал о ходе работ по строительству школ в приграничных районах Псковской области и планах по капитальному ремонту образовательных учреждений региона в 2024 году.