Угонщиков автомобиля артистки Михайловского театра задержали в Псковской области
Подозреваемые в хищении автомобиля у 51-летней актрисы Михайловского театра задержаны в Псковской области. Об этом сообщает 78.ru.
Сообщается, что внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,5 миллиона рублей был угнан 17 ноября от дома № 6/7 на Юкковском шоссе в Санкт-Петербурге. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержали двоих граждан Белоруссии 18 и 38 лет. Похищенную иномарку с подменными номерами нашли в Бежаницах Псковской области.
Мужчин заключили под стражу. В настоящее время устанавливается их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Старший из задержанных ранее уже был осужден на 3,5 года за хулиганство на территории Белоруссии.
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