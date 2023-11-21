Угонщиков автомобиля артистки Михайловского театра задержали в Псковской области

12:14, 21 ноября 2023, ПАИ

Подозреваемые в хищении автомобиля у 51-летней актрисы Михайловского театра задержаны в Псковской области. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщается, что внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,5 миллиона рублей был угнан 17 ноября от дома № 6/7 на Юкковском шоссе в Санкт-Петербурге. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержали двоих граждан Белоруссии 18 и 38 лет. Похищенную иномарку с подменными номерами нашли в Бежаницах Псковской области.

Мужчин заключили под стражу. В настоящее время устанавливается их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Старший из задержанных ранее уже был осужден на 3,5 года за хулиганство на территории Белоруссии.