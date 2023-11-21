Как решить вопрос со второй сменой в школах Пскова, рассказал Алексей Несмашный

15:37, 21 ноября 2023, ПАИ

Сколько необходимо построить школ, чтобы устранить потребность вторых смен, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть районы, которые более заинтересованы в появлении новой школы, – Завеличье, как ближнее, так и дальнее, дальнее в большей степени. 14,5 тысячи детей обучаются в этом районе. Потребность для ликвидации второй смены на сегодняшний день – 5 800 мест. Шесть школ на 800 и 1000 мест требуется, чтобы убрать вторую смену в школах», – отметил гость радиостанции.

Ранее врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков рассказал подробности о строительстве двух новых школ в Пскове.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.