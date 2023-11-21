Более десятка незаконных врезок в систему газоснабжения выявили в Псковской области

16:42, 21 ноября 2023, ПАИ

12 фактов несанкционированного потребления газа в результате самовольного подключения к системе газоснабжения выявил «Газпром межрегионгаз Псков» с начала этого года. Суммарный ущерб от неправомерных действий граждан превысил 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Газовики направили все материалы о несанкционированном подключении газового оборудования в правоохранительные органы Псковской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.

Двое нарушителей привлечены к административной ответственности, в остальных случаях причинённый ущерб был погашен в полном объёме на стадии подготовки и направления документов в правоохранительные органы.

«Абоненты, самовольно подключившиеся к сетям газопотребления, представляют реальную угрозу для себя и окружающих. В любой момент такие действия могут привести к взрывам, пожарам, отравлению угарным газом и гибели людей. При выявлении самовольного подключения мы не только отключаем абонента от сети газопотребления, но и передаём материалы в правоохранительные органы с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.