Туриндустрия Псковской области готова к потоку туристов на новогодние праздники – Светлана Баранова

16:57, 21 ноября 2023, ПАИ

Поток туристов на новогодние праздники традиционно ожидают в Псковской области. Об этом заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы традиционно ожидаем поток туристов на новогодние праздники в Псковскую область, так как наш регион является одним из популярных для посещения в этот период. Я абсолютно уверена, что наши отели заполнены. А если не сейчас, то в ближайшем будущем заполненность будет целая. Надеемся, что погода не подведет, и мы сможем показать Псковскую область во всей её зимней красоте!» – отметила Светлана Баранова.

По её словам, для гостей региона готовят особые программы с использованием интерактивов и концертов. «Также мы готовим подарки туристам, например, изделия наших народных промыслов. Стоит подчеркнуть, что запросы в наш регион поступают стандартные. Перечень идей туристов, думаю, достаточно очевиден, и мы, надеюсь, сможем предугадать их желания. Наверное, у некоторых туроператоров ещё остались места, так что те люди, которые собираются ещё попасть в наш регион на праздниках, могут успеть. Мы, как туроператоры, зависим от билетов на поезд и наличия мест в отелях. Пока ещё в наш регион можно попасть, и этой возможностью надо обязательно воспользоваться», – заключила Светлана Баранова, добавив, что традиционно на новогодних праздниках Псковскую область посещают туристы из Санкт-Петербурга и Москвы.