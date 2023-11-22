Более полутора миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области
Более полутора миллионов рублей украли мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, а также Псковского и Великолукского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестные звонили людям и предлагали одним из них дополнительный заработок в интернете, а другим – услуги для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Когда люди убедились в том, что их обманули, они обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Полиция просит жителей Псковской области быть осторожными и не сообщать реквизиты банковских карт и коды посторонним людям. В случае мошенничества следует обратиться в полицию.
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