Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией

19:26, 22 ноября 2023, ПАИ

Финляндия оставит только один работающий контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других ещё действующих на данный момент. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Отмечается, что заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения, и проект находится на столе главы ведомства. Согласно нему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

Правительство Финляндии может принять новые меры уже сегодня, 22 ноября, и объявить о них сразу после принятия решения.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию.