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Общество

Оборудование почти на 14 млн рублей закупают для спортшкол Пскова

Оборудование почти на 14 млн рублей закупают для спортивных школ Пскова при региональной поддержке, сообщает в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

«Многое сделано за последние годы в области спорта. Появились скейт-парки, новые спортплощадки и пришкольные стадионы. Не менее важно обновлять инвентарь. В этом году при поддержке области покупаем оборудование для городских спортшкол почти на 14 млн рублей», – написал глава Пскова.

По его словам, часть закупок уже состоялась. Так, в шахматном клубе появились стулья, шахматные часы и наборы для игры. Для биатлонистов купили гоночные лыжи, палки и ботинки, для занятий аэробикой – надувные акробатические комплексы. Игровые виды спорта получили мячи и специальные тренажёры.

Заключён и самый крупный контракт на поставку лодок. К концу года привезут три каноэ, 15 байдарок и оборудование для академической гребли, подчеркнул Борис Елкин.

«Также планируем обновить насосы для фильтрации воды в бассейне «Барс» и установить уличные тренажёры на территории школы № 3», – заключил он.

Ранее также сообщалось, что новый инвентарь на общую сумму более 2,7 млн рублей из средств городского бюджета закупят для шести спортивных школ Пскова.

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