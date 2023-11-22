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Спорт

Новый инвентарь закупят для шести псковских спортивных школ

Новый инвентарь для шести спортивных школ Пскова закупят на общую сумму более 2,7 млн рублей из средств городского бюджета. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Для шести псковских спортивных школ закупят новый инвентарь. Фото: ПАИ

Новый инвентарь передадут спортивным школам «Бригантина», «Мастер», «Надежда», «Ника», «Гармония» и «Лидер».

В состав закупки входят несколько медицинских мячей, степ-платформы, утяжелители для ног, акробатические дорожки, универсальные тренажёры, мячи для художественной гимнастики, тренировочные скамьи, скакалки, гимнастический мостик и брусья, ленты для художественной гимнастики, гири, татами, гимнастические булавы, боксёрские мешки и лапы и многое другое. 

Дата окончания исполнения контракта назначена на 31 декабря.

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