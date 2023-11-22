Три пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области

09:24, 23 ноября 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В подвальном помещении жилого дома огонь повредил электрооборудование в деревне Астратово Островского района. Спасли жилой дом.

Сгорели хозяйственная постройка и дрова, также огонь повредил четыре хозяйственные постройки по всей площади на улице Челюскинцев в Себеже. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем владельца хозяйственной постройки.

Кроме того, изнутри выгорела баня, а также огонь повредил её пристройку в деревне Стремутка Псковского района. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы печи. Спасли две хозяйственные постройки.