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Общество

Назван рейтинг самых частых жалоб пациентов поликлиник и больниц

Посетители поликлиник среди самых частых проблем называли долгие очереди перед кабинетом врача, отсутствие необходимого специалиста в поликлинике, невозможность получить все необходимые услуги в одном месте и долгое ожидание приема узкого специалиста (более трех недель). Об этом пишет газета «Известия».

Сталкивались пациенты и с тем, что до поликлиники сложно дозвониться, а также с некорректным поведением медработников на приеме. Пациенты больниц сообщили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет, тогда как те должны предоставляться бесплатно. Они указывали, что вынуждены были делать анализы и проходить обследования перед госпитализацией также платно. 

Опрос среди пациентов системы ОМС провел Центр «Социальная механика» при поддержке Всероссийского союза пациентов. Удовлетворенность медицинской помощью в 2023 году находится «на среднем уровне» — 39,7%, отметили авторы исследования. Почти 22% опрошенных пациентов заявили, что в той или иной степени ей не удовлетворены.

«Картина, представленная аналитиками, абсолютно идентична тому, с чем страховые компании сталкиваются на практике», — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. По его словам, около 9 млн пациентов регулярно обращаются к страховщикам с просьбами помочь в решении таких проблем. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что подобные исследования проводятся «немного в одностороннем порядке».

«Врачи все более и более нагружены. Они и так уже находятся в довольно тяжелом состоянии, практически горят на работе и загружены отчетными формами. И пациентский экстремизм тоже ведь никто не отменял», — сказала она.

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