Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Великолукском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, и за деревней Купуй на трассе Великие Луки – Невель машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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