Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе

11:34, 23 ноября 2023, ПАИ

Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Великолукском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, и за деревней Купуй на трассе Великие Луки – Невель машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.