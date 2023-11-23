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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе

Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Великолукском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, и за деревней Купуй на трассе Великие Луки – Невель машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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