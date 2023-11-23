Увидеть уникальные кадры из жизни Шаляпина смогут псковичи на концерте-монографии

12:31, 23 ноября 2023, ПАИ

Концерт-монография «Шаляпин и я» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 23 ноября. У зрителей будет возможность увидеть кадры из жизни русского оперного певца. Об этом сообщила автор идеи и художник-постановщик Диана Бартенева в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Для гостей подготовили уникальную хронику с кадрами Шаляпина, где певец находится в Милане, выступает на концертах и отдыхает на даче с композитором Сергеем Рахманиновым. «У нас полностью задействован экран, и мы не просто показываем изображения, а транслируем те кадры, которые имеют непосредственное отношение к жизни великого русского баса», – рассказала гостья программы.

«Дело в том, что после восторженных отзывов зрителей мы решили повторить постановку. В прошлом году мы проводили мероприятие в здании вокзала, многие просились на два показа, кто-то приезжал из других городов, кто-то даже из Белоруссии – делали всё, лишь бы попасть на «Шаляпина». Мы не смогли отказать и сделали так, чтобы зритель заново увидел эту замечательную постановку. Всё это мы запросили у Госфильмофонда», – отметила Диана Бартенева.

По её словам, на сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

«Мы не смогли оставить наш оркестр без участия, мы сделали специальную оркестровку для этого концерта-монографии, чтобы он зазвучал по-новому, более ярко, широко и интересно. У нас будет не только фортепиано, но и другие музыкальные инструменты», – рассказала художник-постановщик.

Также среди выступающих будет псковский музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков, добавила Диана Бартенева. «Шаляпин был оперным певцом, и он всегда работал с оркестром. Мы бы хотели, чтобы зритель услышал все произведения именно в оркестровом формате. Кроме того, мы придумали интеграцию народного инструмента – на нём сыграет Константин Абабков. Этим мы хотим показать, что Шаляпин всегда был русским. Он любил русскую культуру, но при этом работал в академической среде. Мы соединили народное и академическое на сцене, чтобы показать всю многогранность этого певца», – подчеркнула гостья программы.

Со скрупулёзным трудом создавались и декорации к концерту, добавила она. «Мы брали фотографии из жизни Шаляпина. Мы попытаемся воссоздать даже те аксессуары, с которыми ходил Шаляпин: чековая книжка, печать, трость и очки», – заключила Диана Бартенева.