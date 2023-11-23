Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Увидеть уникальные кадры из жизни Шаляпина смогут псковичи на концерте-монографии

Концерт-монография «Шаляпин и я» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 23 ноября. У зрителей будет возможность увидеть кадры из жизни русского оперного певца. Об этом сообщила автор идеи и художник-постановщик Диана Бартенева в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Увидеть уникальные кадры из жизни Шаляпина смогут псковичи на концерте-монографии. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Для гостей подготовили уникальную хронику с кадрами Шаляпина, где певец находится в Милане, выступает на концертах и отдыхает на даче с композитором Сергеем Рахманиновым. «У нас полностью задействован экран, и мы не просто показываем изображения, а транслируем те кадры, которые имеют непосредственное отношение к жизни великого русского баса», – рассказала гостья программы.

«Дело в том, что после восторженных отзывов зрителей мы решили повторить постановку. В прошлом году мы проводили мероприятие в здании вокзала, многие просились на два показа, кто-то приезжал из других городов, кто-то даже из Белоруссии – делали всё, лишь бы попасть на «Шаляпина». Мы не смогли отказать и сделали так, чтобы зритель заново увидел эту замечательную постановку. Всё это мы запросили у Госфильмофонда», – отметила Диана Бартенева.

По её словам, на сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

«Мы не смогли оставить наш оркестр без участия, мы сделали специальную оркестровку для этого концерта-монографии, чтобы он зазвучал по-новому, более ярко, широко и интересно. У нас будет не только фортепиано, но и другие музыкальные инструменты», – рассказала художник-постановщик.

Также среди выступающих будет псковский музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков, добавила Диана Бартенева. «Шаляпин был оперным певцом, и он всегда работал с оркестром. Мы бы хотели, чтобы зритель услышал все произведения именно в оркестровом формате. Кроме того, мы придумали интеграцию народного инструмента – на нём сыграет Константин Абабков. Этим мы хотим показать, что Шаляпин всегда был русским. Он любил русскую культуру, но при этом работал в академической среде. Мы соединили народное и академическое на сцене, чтобы показать всю многогранность этого певца», – подчеркнула гостья программы. 

Со скрупулёзным трудом создавались и декорации к концерту, добавила она. «Мы брали фотографии из жизни Шаляпина. Мы попытаемся воссоздать даже те аксессуары, с которыми ходил Шаляпин: чековая книжка, печать, трость и очки», – заключила Диана Бартенева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 ноября 2023

Увидеть уникальные кадры из жизни Шаляпина смогут псковичи на концерте-монографии
23 ноября 2023

Псковички стали дипломантами всероссийского конкурса классической литературы в Москве
23 ноября 2023

Дни Пушкинской поэзии в Псковской области вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста»
22 ноября 2023

С известной псковской сказкой на фестивале в Коломне выступила сотрудница Изборского музея 
22 ноября 2023

Картину художницы из Пскова представили на выставке «Россия» в Москве
21 ноября 2023

Концерт в рамках фестиваля «На том стоим» пройдёт в Печорах
21 ноября 2023

Ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума в Пскове
21 ноября 2023

Выставка «Путь к свету» откроется в псковской библиотеке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...