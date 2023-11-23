Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

12:58, 23 ноября 2023, ПАИ

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 ноября росгвардейцы остановили на улице Зверева для проверки документов 51-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение лица, осуждённого к ограничению свободы, от отбывания наказания).

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.