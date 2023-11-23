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Происшествия

Двое мужчин устроили разбойное нападение в Стругах Красных

Двое мужчин устроили разбойное нападение в Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 21 ноября в дом на улице Крестьянской в Стругах Красных к местному жителю зашли двое мужчин. Они заявили, что хозяин дома якобы должен им денег, избили его и забрали тысячу рублей, после чего скрылись.

Полицейские по горячим следам установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимый 35-летний житель Струг Красных и ранее судимый 51-летний житель Рязани. Как выяснилось, накануне они случайно познакомились.

В настоящее время в отношении них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведётся расследование.

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