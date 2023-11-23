Оторвавшаяся от грузовика деталь повредила автомобиль в Пскове

15:35, 23 ноября 2023, ПАИ

Оторвавшаяся от КамАЗа деталь повредила легковой автомобиль на дамбе в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Во время движения по дамбе на улице Юбилейной в Пскове у КамАЗа оторвался карданный вал, который повредил двигающийся следом за грузовиком автомобиль Chevrolet Cruze.

Водитель легкового автомобиля не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.