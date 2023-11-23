Оторвавшаяся от грузовика деталь повредила автомобиль в Пскове
Оторвавшаяся от КамАЗа деталь повредила легковой автомобиль на дамбе в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Во время движения по дамбе на улице Юбилейной в Пскове у КамАЗа оторвался карданный вал, который повредил двигающийся следом за грузовиком автомобиль Chevrolet Cruze.
Водитель легкового автомобиля не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
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