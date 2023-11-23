Российская теннисистка Светлана Кузнецова проведёт мастер-класс для псковских спортсменов

16:48, 23 ноября 2023, ПАИ

Российская теннисистка, двукратная победительница турниров Большого шлема, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова проведёт мастер-класс для воспитанников псковского теннисного клуба «Гранд» в Писковичах 24 ноября. Об этом сообщается в группе теннисного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Согласно расписанию, в 11:00 мастер-класс пройдёт для детей семи – девяти лет, в 11:45 – для спортсменов 9-14 лет. В 12:30 состоится общение с теннисисткой.

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