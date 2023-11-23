Два автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель

16:46, 23 ноября 2023, ПАИ

Жительница Смоленска, управляя автомобилем Renault Logan, не справилась с вождением из-за снежного покрова на автодороге Санкт-Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе. Машину выкинуло на встречную полосу, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате на встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Volvo XC60 под управлением жителя Печор. Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники ГАИ также напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.