В Пскове заключён контракт на расчистку реки Псковы
Заключен государственный контракт на расчистку реки Псковы в городе Пскове. сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Работы будут проводиться в 2024 году в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Протяженность расчистки – 7,1 километров. Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 миллионов рублей.
Ранее о расчистке водоемов Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову докладывал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.
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