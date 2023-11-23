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Общество

В Пскове заключён контракт на расчистку реки Псковы

Заключен государственный контракт на расчистку реки Псковы в городе Пскове. сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области. 

Река Пскова. Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

Работы будут проводиться в 2024 году в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 

Протяженность расчистки – 7,1 километров. Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Ранее о расчистке водоемов Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову докладывал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

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