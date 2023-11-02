Реку Пскову углубят и расчистят

11:24, 02 ноября 2023, ПАИ

Участие Псковской области в нескольких проектах по оздоровлению водоёмов губернатор Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы на реке Пскове должны были начаться в 2024 году, но по решению Правительства России первая часть финансирования поступила в регион в сентябре – на четыре миллиона рублей подготовительные работы будут выполнены до конца года, порядка 28 млн рублей – средства на дноуглубление в 2024 году. До 7 ноября планируется заключить договор с подрядчиком. В общем предполагается расчистить семь километров реки.

«Река Пскова – объект очень непростой, много ограничений по работе здесь. Мы проводили обследование русла, но всю сложность специалисты поймут только тогда, когда приступят к делу. Поэтому чем раньше мы начнём, тем лучше», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Кроме того, одно из направлений работы комитета – мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2023 году ведутся работы на Псковско-Чудском озере – на это выделено более 55 млн федеральных средств. Виктор Мусатов отметил, что очистка ведётся ритмично, всё планируется выполнить до конца ноября.

«Прогноз оптимистичный, даже несмотря на то, что значительный урон работам нанесли ураганные ветры – рвало трубопроводы, ломалась техника. Понадобилось время, чтобы всё восстановить», – доложил Виктор Мусатов.

Также в Псковской области с 2007 года ведётся оздоровление водных объектов за счёт федеральных субсидий. За это время расчищено 26 участков водных объектов общей протяженностью почти 70 километров – в Пскове, Великих Луках, Острове и других населённых пунктах. Кроме того, установили водоохранные и прибрежные защитные полосы на 30 водных объектах протяженностью 4,3 тысячи километров, береговая линия – 3,3 тысячи километров. Общий объём финансирования превысил 360 млн рублей.

Отдельно председатель комитета выделил дноуглубление реки Великой на территории Пскова – это позволило снизить негативные последствия от паводков для населения и объектов культурного наследия. Специалисты сделали на дне реки пять прорезей до 50 метров шириной и до пяти метров глубиной. Последние паводковые периоды благодаря этому прошли без серьёзных происшествий.

«Аналогичную работу планируем провести на реке Утроя в Пыталовском районе. Здесь с высокой периодичностью происходят серьёзные подтопления», – заметил Виктор Мусатов.

Михаил Ведерников спросил, как организована работа по определению объектов для включения в единый водный федеральный проект, инициированный президентом России.

Обследование в Псковской области прошёл 21 объект, из них критериям проекта соответствуют шесть – река Великая в пределах Опочки, река Пачковка в районе Печор, озеро Малое Усвятское, Тёплое озеро, реки Гдовка и Каменка. Все водоёмы – места обитания ценных видов рыбы, они пользуются популярностью у жителей, а также находятся в зонах объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых объектов.

Работы будут распределены с 2025 по 2030 год, общий необходимый объём финансирования – около 350 млн рублей.

«Состоянию водных объектов мы уделяем и будем уделять особое внимание. Расчистку и оздоровление водоёмов проводить необходимо, это важно для экологии региона и его жителей», – заключил Михаил Ведерников.