56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе

19:42, 23 ноября 2023, ПАИ

Тройное ДТП с участием фуры произошло около деревни Катежно в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»































Установлено, что женщина – водитель Hyundai, двигаясь из Пскова в Санкт-Петербург, не справилась с управлением, в результате автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. От удара легковушку снова выбросило на её полосу движения, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104.

В ДТП погибла 56-летняя женщина, водитель Hyundai. По предварительным данным, на задних колёсах её автомобиля была поставлена летняя резина.

В автомобиле погибшей женщины обнаружили собаку и утят. Они выжили.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.