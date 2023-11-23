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Происшествия

56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе

Тройное ДТП с участием фуры произошло около деревни Катежно в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • 56-летняя женщина погибла в ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Установлено, что женщина – водитель Hyundai, двигаясь из Пскова в Санкт-Петербург, не справилась с управлением, в результате автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. От удара легковушку снова выбросило на её полосу движения, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104.

В ДТП погибла 56-летняя женщина, водитель Hyundai. По предварительным данным, на задних колёсах её автомобиля была поставлена летняя резина.

В автомобиле погибшей женщины обнаружили собаку и утят. Они выжили.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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