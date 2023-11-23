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Происшествия

15 лет колонии получил пскович за растление своих несовершеннолетних детей

К длительному лишению свободы приговорили псковича за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в период с 2018 по 2021 год мужчина совершил пять преступлений против половой неприкосновенности своего сына и двух своих дочерей, младшей из которых на момент совершения преступления было шесть лет.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал 46-летнего мужчину виновным в совершении четырёх эпизодов преступлений, предусмотренных частью четвёртой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), и одного преступления, предусмотренного частью первой статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Виновному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

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