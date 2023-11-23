Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
Боковое столкновение фургона и автомобиля Renault Logan произошло у дома № 131 на проспекте Гагарина в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Одного из участников ДТП госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 ноября 2023
Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках