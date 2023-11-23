Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках

22:16, 23 ноября 2023, ПАИ

Боковое столкновение фургона и автомобиля Renault Logan произошло у дома № 131 на проспекте Гагарина в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Одного из участников ДТП госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.