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Происшествия

Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках

Боковое столкновение фургона и автомобиля Renault Logan произошло у дома № 131 на проспекте Гагарина в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Одного человека госпитализировали после столкновения автомобиля с фургоном в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Одного из участников ДТП госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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