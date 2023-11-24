Гуманитарную помощь бойцам СВО передали работники псковских ведомств
Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники Псковской таможни и УФССП России по Псковской области, сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».
На фронт отправили сладости, средства гигиены и новые берцы.
Напомним, что ранее интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, создали в Псковской области. Благодаря карте можно узнать адрес пункта, режим работы и контактную информацию.
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