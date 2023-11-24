Гуманитарную помощь бойцам СВО передали работники псковских ведомств

09:42, 24 ноября 2023, ПАИ

Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники Псковской таможни и УФССП России по Псковской области, сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

На фронт отправили сладости, средства гигиены и новые берцы.

Напомним, что ранее интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, создали в Псковской области. Благодаря карте можно узнать адрес пункта, режим работы и контактную информацию.