Директор Псковского автопарка: Несмотря на снегопад, автобусы штатно вышли на маршруты

09:59, 24 ноября 2023, ПАИ

Снегопад не помешал автобусам, курсирующим по городским и пригородным маршрутам, штатно выйти на маршруты, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.

«Автобусы на маршрутах. Держим руку на пульсе. Стараемся не допустить отставания от расписания. Но утренние заторы на дорогах, которые чуть больше из-за снегопада, немножко этому мешают», – сказал руководитель предприятия.

В Пскове в ночь с 23 на 24 ноября и утром 24 ноября прошел снегопад. «Около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада в Пскове», – заявил глава Пскова Борис Елкин.