В Великих Луках продолжают бороться с последствиями снегопада

10:16, 24 ноября 2023, ПАИ

Городские службы продолжают бороться со снежной стихией, обрушившейся на Великие Луки 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук







«Специалисты предприятий «Зеленхоз» и «Спецавтохозяйство» продолжают активно трудиться и сегодня, 24 ноября. Особый акцент службы делают на остановках общественного транспорта, а также на подъездах к социальным учреждениям», – отметили в администрации.

Кроме того, сотрудники предприятий убирают тротуары и дороги. Также специалисты управляющих организаций приводят в порядок дворовые территории и реагируют на обращения граждан.

Помимо этого, из города вывозят снег.

Напомним, что в Пскове также в настоящий момент около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада.