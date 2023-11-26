В Великих Луках продолжают бороться с последствиями снегопада
Городские службы продолжают бороться со снежной стихией, обрушившейся на Великие Луки 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
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Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
«Специалисты предприятий «Зеленхоз» и «Спецавтохозяйство» продолжают активно трудиться и сегодня, 24 ноября. Особый акцент службы делают на остановках общественного транспорта, а также на подъездах к социальным учреждениям», – отметили в администрации.
Кроме того, сотрудники предприятий убирают тротуары и дороги. Также специалисты управляющих организаций приводят в порядок дворовые территории и реагируют на обращения граждан.
Помимо этого, из города вывозят снег.
Напомним, что в Пскове также в настоящий момент около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада.