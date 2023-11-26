Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках продолжают бороться с последствиями снегопада

Городские службы продолжают бороться со снежной стихией, обрушившейся на Великие Луки 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

  • Городские службы продолжают бороться со снежной стихией
    Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
  • Городские службы продолжают бороться со снежной стихией
    Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
  • Городские службы продолжают бороться со снежной стихией
    Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
  • Городские службы продолжают бороться со снежной стихией
    Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук

«Специалисты предприятий «Зеленхоз» и «Спецавтохозяйство» продолжают активно трудиться и сегодня, 24 ноября. Особый акцент службы делают на остановках общественного транспорта, а также на подъездах к социальным учреждениям», – отметили в администрации.

Кроме того, сотрудники предприятий убирают тротуары и дороги. Также специалисты управляющих организаций приводят в порядок дворовые территории и реагируют на обращения граждан.

Помимо этого, из города вывозят снег.

Напомним, что в Пскове также в настоящий момент около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских женщин с Днём матери
 
26 ноября 2023

Псковский филиал центра «Воин» выпустил первый поток курсантов
26 ноября 2023

Псковские полицейские приняли участие в круглом столе на тему кибербезопасности
26 ноября 2023

Кинолог предупредил об опасностях для собак в заснеженную погоду
26 ноября 2023

День матери празднуется в России сегодня
25 ноября 2023

В Печорах началась реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских
25 ноября 2023

Одетый в чёрное молодой мужчина пропал в Бежаницах
25 ноября 2023

В Псковской области простились ещё с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...