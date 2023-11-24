Лекарства по электронному рецепту могут приобретать жители Псковской области

16:47, 24 ноября 2023, ПАИ

Лекарства по электронному рецепту могут приобретать жители Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Теперь псковичи могут видеть рецепт на лекарства от врача в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт», которое можно скачать на смартфон. Рецепты от врача можно просматривать и сохранять, в том числе есть возможность забронировать необходимое для лечения лекарство. Кроме того, врач сможет выписать пациенту дубликат электронного рецепта в бумажном виде.

Выписка коммерческих электронных рецептов началась в государственной информационной системе с конца сентября. К системе подключили уже более 33% аптек в Псковской области, но планируется увеличение до 40%, отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.