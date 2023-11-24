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Общество

Строительство газопроводов для догазификации деревни Машково началось в Печорском районе

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 3,5 километра в рамках догазификации деревни Машково началось в Печорском районе. Для надёжного газоснабжения будет установлен пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Строительство газопроводов для догазификации деревни Машково началось в Печорском районе. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети позволят газифицировать 52 домовладения. На сегодня в работе находится 37 заявок от жителей Машково, 32 из них переведены в договоры. Одновременно запланированы работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа. Четыре заявителя воспользовались региональными мерами поддержки для догазификации.

Ранее сообщалось, что строительство газопроводов для догазификации деревень Подбережье и Щиглицы началось в Псковском районе.

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