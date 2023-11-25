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Политика

Михаил Ведерников предупредил о новых типах провокаций против псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области, где обсуждались новые угрозы, которые необходимо принимать во внимание. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников предупредил о новых типах провокаций против псковичей. Скриншот из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«В преддверии главных выборов нашей страны в марте появляются попытки раскачать протестные настроения внутри страны, в наших регионах. Яркий пример – октябрьские беспорядки в Махачкале, когда вражеские телеграм-каналы смогли найти уязвимую тему для жителей Дагестана и за считанные часы фактически организовали погром аэропорта», – рассказал глава региона.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, телефонные террористы из ЦИПсО начали в своей работе использовать передовые технологии на основе нейросетей и искусственного интеллекта.

В этом случае, отметил губернатор Псковской области, людям звонят от имени знакомых, руководителей и для обеспечения максимального сходства помимо аватарок с соответствующими фотографиями, генерируются голоса, созданные на основе находящихся в свободном доступе видеозаписей.

«Есть долгоиграющая история, когда под личиной независимых аналитиков или правозащитных организаций создаются Telegram-каналы под кураторством вражеских агентов. На этапе сбора аудитории они предлагают нейтральную или даже лояльную повестку, затем со временем радикализируются. Так сейчас работают с родственниками мобилизованных по всей стране», – отметил глава региона.

При этом Михаил Ведерников добавил, что по каждому из этих вопросов в регионе спокойно, но при оценке рисков необходимо учитывать все перечисленные факторы и технологии.

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