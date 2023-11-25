Порядка 4,5 тысячи многодетных псковских семей получают единое пособие

10:56, 25 ноября 2023, ПАИ

Порядка 4,5 тысячи многодетных семей Псковской области получают единое пособие. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по социальной защите.

Семья Пивоваровых – пример для многих семей нашего региона. За родительский труд и вклад в воспитание детей супруги награждены орденом «Родительская слава».

«Наша семья регулярно пользуется мерами поддержки, и это значительно облегчает нашу финансовую нагрузку, позволяет нам чувствовать себя более уверенно в будущем. Мы ценим заботу о семьях со стороны государства. Сейчас многим семьям стали давать автомобили, жилье – уверена, что такая помощь дает возможность преодолеть трудности и создать благоприятные условия для воспитания детей», – поделилась Светлана Пивоварова.

Напомним, что по указу президента 2024 год объявлен Годом семьи.