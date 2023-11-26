Небольшой снег ожидается на Северо-Западе на следующей неделе

22:54, 26 ноября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Северо-Запад будет находиться в стороне от траекторий циклонов, поэтому здесь лишь в отдельные дни пройдёт небольшой снег. В дневные часы температура на юго-западе федерального округа будет до -2…-7 градусов, на севере и востоке – до -7…-12 градусов.

В Санкт-Петербурге самые заметные снегопады пройдут во вторник. В остальные дни рабочей недели существенные осадки маловероятны. Преобладающая дневная температура будет до -4…-7 градусов, во вторник – на два-три градуса теплее.

Ранее сообщалось, что завтра в Псковской области прогнозируют небольшой снег и до -12 градусов ночью.