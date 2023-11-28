Шел разговор не только о технологиях, но и культуре – Алексей Соколов о форуме «Мама, я блогер»

09:52, 28 ноября 2023, ПАИ

Важно, что на форуме «Мама, я блогер» разговор шел не только о технологиях, но и о культуре, отметил один из экспертов форума, исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов.

«Такие мероприятия, безусловно, очень нужны, их количество должно только нарастать. Потому что касается это, конечно, не только блогинга, но и любых новых профессий, новых специальностей, которые есть в современном мире», - сказал Алексей Соколов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне очень понравились ребята, которые задавали вопросы. Тянулось много рук, люди были явно в курсе темы. Очень хорошо, что помимо каких-то технических практических навыков, которыми, в частности, и я смог поделиться с участниками этого мероприятия. С ними шёл разговор не только о технологиях, но и о культуре. Блогер - это так же, как и журналист, не только мастерство производства контента, но ещё и определённый уровень общего образования и общей эрудиции, без которого любая работа в средствах массовой информации может привести к большим трагическим последствиям», – подчеркнул специалист.

На форуме «Мама, я блогер» Алексей Соколов рассказал участникам, как создавать топовый просветительский контент.

Школа и форум «Мама, я блогер» прошли в медиацентре ПАИ при поддержке Росмолодежи и комитета по молодежной политике Псковской области.