«Всё начинаешь с чистого листа»: переселенец с Украины – о жизни в Пскове

10:49, 30 ноября 2023, ПАИ

С началом специальной военной операции для многих жизнь разделилась на до и после. Особенно прочувствовали это беженцы с Украины, которым до переселения в Россию не один день довелось провести под бомбёжками. Их жизнь началась с нового листа, а на пути оказались не только испытания, но и всеобъемлющая поддержка.

Анна Чаплыгина проживала в одном из городов Украины, но с началом специальной военной операции приняла решение переехать в Псков, где живут её родственники. Сейчас она успешный журналист государственного медиахолдинга Псковской области, ставший победителем IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023» в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики». Она получила эту награду как один из авторов проекта «Свято место», подробнее о котором можно узнать здесь.

– Почему вы приняли решение переехать в Псков?

– Город, в котором мы ранее проживали на Украине, оказался в зоне постоянных перекрёстных артиллерийских дуэлей. Это было небезопасно для семьи. К тому же многие предприятия были вынуждены приостановить свою работу, и люди оставались без средств к существованию. Учитывая постоянные волны мобилизации мужского населения, мною было принято решение успеть выехать с сыном в Россию до его достижения совершеннолетия. Здесь живут мои родители и все родственники, поэтому нам было куда ехать. Страшно даже подумать, как многие люди уезжали просто в никуда, оставив навсегда свои дома.

– Переезд был чем-то спонтанным или вы готовились к нему?

– Решение было принято не спонтанно. К сожалению, переехать на родину раньше не получалось, потому что было достаточно сложно получить гражданство. А в 2022 году оставаться на Украине было опасно, особенно для русских. К счастью, руководством России было принято решение об упрощении процедуры вступления в гражданство для беженцев. Переезд, конечно, обдумывали, ведь даже добираться нам довелось через несколько стран ЕС, преодолеть более двух тысяч километров и несколько раз пересаживаться с автобуса на автобус. Конечно, каждый шаг надо было продумать, чётко рассчитать, что нужно взять, а с чем придётся расстаться. С собой только самое необходимое – документы и тёплые вещи.

– Столкнулись ли вы с какими-либо трудностями, когда приехали в Псков?

– Самая главная трудность – это то, что ты теряешь возможность видеть близких людей, которые не имеют возможности уехать с Украины. А уже потом на пятом десятке ты начинаешь жизнь заново – поначалу у тебя нет ни гражданства, ни своего жилья, весь наработанный трудовой стаж улетучивается, и ты всё начинаешь с чистого листа. Беготня по кабинетам и заполнение множества бланков, неоднократное оставление отпечатков пальцев, и это понятно, ведь современная действительность требует тщательной проверки всех, кто въезжает на территорию страны. А в финале – торжественная клятва при получении гражданства России. Хотя для нас, рождённых ещё в СССР, она всегда была своей страной. Но это новое и очень радостное ощущение. Ты – дома!

– А какие меры поддержки были оказаны?

– Самая основная мера поддержки, которую нам оказало государство, – это возможность получить гражданство по ускоренной процедуре. Теперь не требовалось прожить в стране на протяжении пяти лет, уже в течение нескольких месяцев мы получили паспорта и стали полноценными гражданами России. Кроме того, имея статус переселенцев, мы с сыном получили единоразовую материальную поддержку, которая покрыла наши расходы на дорогу домой. Также в 2022 году действовала помощь для детей беженцев с Украины, назначенная президентом страны Владимиром Путиным. Красный Крест также оказывал помощь детям школьными принадлежностями.

– Была ли помощь с трудоустройством?

– В моем случае помощь оказали родственники. Они передавали моё резюме в разные инстанции. И, к счастью, достаточно быстро я нашла работу по специальности в Псковском агентстве информации.

– Расскажите, пожалуйста, немного о впечатлениях от работы в госмедиахолдинге Псковской области.

– Могу сказать без преувеличения – работать здесь круто! Хоть я уже имела до этого опыт работы в журналистике, здесь я окунулась в иную, живую и очень творческую атмосферу. Разновозрастные и многоформатные журналисты здорово обогащают друг друга, новые требования учат работать эффективнее, а за молодёжью нужно ещё попытаться угнаться в их умении делать всё современно и практически мгновенно. И при этом по старой традиции надо не растерять содержательность. Словом, времени на внутренние переживания оставалось всё меньше. Работа, действительно, лечит!

– Была ли помощь с тем, чтобы ребёнок пошёл в школу?

– Я очень благодарна всем учителям и директору школы № 12, куда приняли моего сына и помогали ему всем, чем только могли. А разница в программе была просто колоссальной! Что уж говорить, если в украинских школах русский язык наши дети проходили лишь факультативно, а после событий на Майдане его и вовсе исключили из программы, а учителям и детям даже на переменах запрещали говорить по-русски. Добавляло сложностей и то, что практически два года, начиная с коронавируса, а потом из-за постоянных сирен с начала боевых действий, дети учились дистанционно. Это тоже существенно отразилось на качестве образования. Хорошо, что на уровне государства было принято решение и наши дети смогли не сдавать экзамены, а получили аттестаты по текущим оценкам.

– Чего, возможно, не хватило в оказанной помощи, что было не реализовано?

– За всяческую помощь и поддержку мы очень благодарны. Главное, что мы не остались один на один со своими бедами. Понимаем, что в такое непростое время у страны много задач, но на нас всегда изыскивали средства и возможности. Перед новым, 2023 годом сына, хоть он уже и был взрослым, пригласили на новогодние представления. Он с удовольствием посетил губернаторскую ёлку, посмотрел ледовое шоу и получил сладкий подарок. Единственное, куда мы не успели, так это поступить как беженцы в колледж. В 2022 году, насколько мне известно, дети с таким статусом получали возможность поступать на льготной основе, но в 2023 году такой преференции уже не было.

– Нравится ли город? Есть чувство, что это «именно ваше»?

– Псков не может не нравиться! Это понятно даже гостям. А для меня – это родина. Здесь на протяжении многих лет, а может и веков, жили мои предки по отцовской линии. Мама из Брянской области, но её отец во время Великой Отечественной войны в составе Волховского фронта пережил блокаду Ленинграда, а потом освобождал Псков. Так что корни взывают и дают надежду, особенно когда идёшь вдоль Псковы у могучих стен, за которыми ты всегда как у Бога за пазухой.