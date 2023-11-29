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Житель Печор собирался продать Родину за гражданство Латвии

За измену Родине сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали уроженца Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее пресс-службы УФСБ России по Псковской области

Задержанный с декабря 2022 года пытался инициативно установить контакт с представителем посольства Латвии в Москве с целью передачи сведений о дислокации подразделений органов федеральной службы безопасности и Вооружённых Сил РФ в Псковской области. Также мужчина выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по сбору, документированию и предоставлению информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Всё это изменник готов был предоставить в обмен на гражданство Латвии.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении печерянина возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Расследование уголовного дела продолжается.

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