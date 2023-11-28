Зарядку для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове

17:25, 28 ноября 2023, ПАИ

Зарядку для электромобилей устанавливают на перекрёстке улиц Ленина и Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам рабочих, зарядка начнёт работу в декабре.

Напомним, что об установке зарядной станции стало известно в августе. Помимо этого, будет установлена и вторая зарядная станция.