Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове

09:40, 13 октября 2023, ПАИ

Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове в этом году. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Доставку зарядных станций заказало учреждение Пскова «Специализированный заказчик». Средства выделены из бюджета города с целью развития туризма на территории муниципального образования. В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе завершён: комиссия признала победителем подрядчика, запросившего за зарядные станции 7,790 млн рублей. Доставят их в Псков, согласно контракту, до 20 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове на улице Пушкина планируют сделать зарядную станцию для электромобилей. Пространство оформят по примеру улицы Никольской в Москве благодаря победе во всероссийском конкурсе.

С января по август 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4,4 раза. Несмотря на высокий спрос на электрокары, в стране сохраняется проблема установки зарядных станций. По словам экспертов, на данный момент в России лишь 10-15 % АЗС имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых зарядок. Согласно данным опроса, о покупке электромобиля задумывался каждый пятый пскович.