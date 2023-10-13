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Общество

Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове

Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове в этом году. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

По данным Минпромторга, в конце сентября в России в публичном коммерческом доступе насчитывалось около 5,8 тысячи ЭЗС. Фото: ПАИ

Доставку зарядных станций заказало учреждение Пскова «Специализированный заказчик». Средства выделены из бюджета города с целью развития туризма на территории муниципального образования. В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе завершён: комиссия признала победителем подрядчика, запросившего за зарядные станции 7,790 млн рублей. Доставят их в Псков, согласно контракту, до 20 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове на улице Пушкина планируют сделать зарядную станцию для электромобилей.  Пространство оформят по примеру улицы Никольской в Москве благодаря победе во всероссийском конкурсе.

С января по август 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4,4 раза. Несмотря на высокий спрос на электрокары, в стране сохраняется проблема установки зарядных станций. По словам экспертов, на данный момент в России лишь 10-15 % АЗС имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых зарядок. Согласно данным опроса, о покупке электромобиля задумывался каждый пятый пскович.

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