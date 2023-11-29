Около 26 тысяч человек перевезено за сезон между Талабами и материком

19:07, 29 ноября 2023, ПАИ

Около 26 тысяч человек перевезено за сезон между Талабскими островами и материком, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 ноября.

Это примерная цифра с учётом частного извоза, уточнила гостья студии. При этом муниципальные катера перевезли более девяти тысяч человек.

«Всего работают три катера, один из них – «Талабск» будет дооснащаться», – добавила Наталья Фёдорова.

Талабские острова – архипелаг из трёх островов: имени Белова (остров Верхний), имени Залита (остров Талабск) и Талабенец. Архипелаг является памятником природы. На Талабских островах разработано несколько туристических маршрутов.

Напомним, что последний рейс в этом году на Талабские острова катера совершили 6 ноября.