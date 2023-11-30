Девушка пострадала при столкновении трёх автомобилей в Псковском районе

10:18, 30 ноября 2023, ПАИ

17-летняя девушка пострадала в результате столкновения трёх автомобилей в Псковском районе. ДТП произошло на трассе Псков – Гдов, за деревней Струково. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Участниками ДТП стали автомобили Renault Logan, BMW и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажир из Renault.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.