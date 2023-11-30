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Происшествия

Девушка пострадала при столкновении трёх автомобилей в Псковском районе

17-летняя девушка пострадала в результате столкновения трёх автомобилей в Псковском районе. ДТП произошло на трассе Псков – Гдов, за деревней Струково. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП в Псковском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Участниками ДТП стали автомобили Renault Logan, BMW и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажир из Renault.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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