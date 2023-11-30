Водитель Volkswagen учинил ДТП в Стругокрасненском районе

11:55, 30 ноября 2023, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на 231-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с машиной ГАЗ-3302, которая ехала по встречной полосе дороги.

Пострадавших нет. На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД.