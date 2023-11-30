Водитель Volkswagen учинил ДТП в Стругокрасненском районе
Два автомобиля столкнулись на 231-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель автомобиля Volkswagen Passat не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с машиной ГАЗ-3302, которая ехала по встречной полосе дороги.
Пострадавших нет. На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД.
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