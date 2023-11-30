300 тысяч рублей заплатит пскович за незаконную рубку деревьев

13:08, 30 ноября 2023, ПАИ

Пскович заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что мужчина совершил незаконную рубку 13 деревьев на землях лесного фонда участкового лесничества, расположенного в районе деревни Гривы. При этом злоумышленник намеревался использовать древесину для последующей продажи.

В результате умышленных преступных действий мужчина причинил лесному фонду России ущерб в размере 207 300 рублей, что является особо крупным размером.

Гдовский районный суд признал лесоруба виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.