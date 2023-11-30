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Общество

Оксана Фёдорова станет гостем стенда Псковской области на выставке «Россия»

На стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ пройдет встреча с телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», фотомоделью, актрисой, певицей Оксаной Федоровой. Мероприятие состоится 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области. 

На фото Оксана Фёдорова. Фото: телеграм-канал комитета по культуре Псковской области

Начало в 12:00, сообщили организаторы. Уроженка Псковской области расскажет гостям стенда о любимых местах в регионе, поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведённых в Пскове.  

Посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с телеведущей.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. Кроме того, стало известно, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря. 

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