Оксана Фёдорова станет гостем стенда Псковской области на выставке «Россия»

12:31, 30 ноября 2023, ПАИ

На стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ пройдет встреча с телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», фотомоделью, актрисой, певицей Оксаной Федоровой. Мероприятие состоится 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Начало в 12:00, сообщили организаторы. Уроженка Псковской области расскажет гостям стенда о любимых местах в регионе, поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведённых в Пскове.

Посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с телеведущей.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. Кроме того, стало известно, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.