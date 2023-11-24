День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря

13:56, 24 ноября 2023, ПАИ

Активная подготовка идёт к Дню Псковской области, который пройдёт на выставке-форуме «Россия» в Москве 20 декабря, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас мы все очень активно готовимся к 20 декабря, это будет день нашего региона. И мы на площадке Министерства экономического развития планируем максимально масштабно представить нашу туротрасль. Мы туда едем с представителями нашей туриндустрии, готовим интерактивные презентации, мастер-классы, готовим даже концертные номера. И здесь я хочу сказать, что если кто-то ещё не слышал, что мы едем и готовы принять там участие, то от всех желающих мы ещё ждём предложения, если кого-то где-то потеряли, то обращайтесь в комитет по туризму, и всей большой, дружной компанией поедем представлять наш регион», – подчеркнула она.

Стенд Псковской области пользуется большим интересом у гостей выставки-форума «Россия», заметила Марина Егорова.

«Я сама буквально недавно была в командировке, инкогнито пришла посмотреть, как обстоят дела на выставке «Россия». Вы знаете, реально увидела интерес к нашему региону и к нашему стенду. Людей впечатляет видео, которое мы представили в башне. Просто дети садятся на коленки и смотрят, как это всё интересно и красиво», – рассказала спикер.

Также большой интерес у людей вызвал велотренажёр [посетители выставки «Россия» в Москве могут увидеть достопримечательности Псковской области в виртуальном туре на велосипеде. – ПАИ]. За 12 минут люди успевают увидеть Псков, Печоры, Изборск, памятник в Самолве и Пушкинские Горы.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.