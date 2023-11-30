Автобус №22 и автомобиль столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

13:33, 30 ноября 2023, ПАИ

Автобус №22 и автомобиль столкнулись на Рижском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло у дома №11. Водитель автобуса №22, в котором находились около 25 пассажиров, зацепил автомобиль Peugeot Boxer, двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работает бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение на Рижском проспекте затруднено.