Автобус №22 и автомобиль столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
Автобус №22 и автомобиль столкнулись на Рижском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло у дома №11. Водитель автобуса №22, в котором находились около 25 пассажиров, зацепил автомобиль Peugeot Boxer, двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работает бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Движение на Рижском проспекте затруднено.
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