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Культура

Тележурналист и путешественник Андрей Понкратов станет гостем программы «Минкульт»

Тележурналист, ведущий и путешественник Андрей Понкратов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Андрей Понкратов впервые побывал в Псковской области по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер», где выступил в качестве одного из экспертов.

Как тревел-блогеры и продюсеры выбирают регионы для съемок?

Чему пришлось научиться в путешествиях?

Кто заставляет журналиста ложиться под руку хилера или ножницы мексиканца? 

Куда рекомендует поехать Андрей Понкратов?

Об этом – в «Минкульте» в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.

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