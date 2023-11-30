Тележурналист и путешественник Андрей Понкратов станет гостем программы «Минкульт»

13:35, 30 ноября 2023, ПАИ

Тележурналист, ведущий и путешественник Андрей Понкратов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Андрей Понкратов впервые побывал в Псковской области по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер», где выступил в качестве одного из экспертов.

Как тревел-блогеры и продюсеры выбирают регионы для съемок?

Чему пришлось научиться в путешествиях?

Кто заставляет журналиста ложиться под руку хилера или ножницы мексиканца?

Куда рекомендует поехать Андрей Понкратов?

Об этом – в «Минкульте» в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.