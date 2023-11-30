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Происшествия

31-летний рецидивист из Пскова отправится под суд за убийство сожительницы

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве сожительницы и уклонении от административного надзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Летом обвиняемый в компании сожительницы и двух знакомых употребляли спиртное в одном из заброшенных псковских домов. В это время подсудимый из-за ревности поссорился со своей 38-летней подругой и избил ее. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Кроме того, мужчина после освобождения из мест лишения свободы 31 марта 2023 года и до момента его задержания 3 июля 2023 года уклонялся от назначенного судом административного надзора. Мужчина был неоднократно судим в основном за преступления против собственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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