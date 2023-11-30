Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

19:43, 30 ноября 2023, ПАИ

Фура и два легковых автомобиля столкнулись на 223-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











В аварии пострадали четыре человека.

Прибывшие пожарные деблокируют пострадавших с помощью гидравлического инструмента.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.