Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург
Фура и два легковых автомобиля столкнулись на 223-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадали четыре человека.
Прибывшие пожарные деблокируют пострадавших с помощью гидравлического инструмента.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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