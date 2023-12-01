Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство дома на улице Петровской завершили в Пскове

Строительство многоквартирного дома на улице Петровской, 4б завершили в Пскове. Строительную готовность объекта проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Строительство дома на улице Петровской завершили в Пскове. Фото здесь и далее: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

По словам главы региона, объект был проблемным. Ранее он называл его «одним из самых сложных в Псковской области».

На данный момент строительство дома полностью завершено.

Сейчас идёт приёмка объекта. Выявленные незначительные недочёты оперативно исправляются. Проверка пройдёт до 7 декабря, после чего будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, тогда же начнётся передача квартир и помещений дольщикам.

Михаил Ведерников напомнил, что первоначально объект должны были сдать в 2019 году, однако сроки затянулись. В 2021 году из-за финансовых трудностей застройщика строительство практически прекратилось. А в декабре 2022 года удалось найти инвестора, который и завершил строительство объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2023

Строительство дома на улице Петровской завершили в Пскове
30 ноября 2023

Новый купол и крест установили на церкви Святого Лазаря в Печорах
30 ноября 2023

Названы самые дешёвые направления для новогодних поездок россиян
30 ноября 2023

Цифровой кадастровый сервис запустят в Псковской области
30 ноября 2023

Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
30 ноября 2023

Дорожники расчистят улицы Пскова от снега в ночную смену
30 ноября 2023

Псковская делегация приняла участие в научной конференции к 30-летию избирательной системы РФ в Петербурге
30 ноября 2023

Какую погоду ожидать псковичам в последнем месяце года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...