Строительство дома на улице Петровской завершили в Пскове

00:03, 01 декабря 2023, ПАИ

Строительство многоквартирного дома на улице Петровской, 4б завершили в Пскове. Строительную готовность объекта проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, объект был проблемным. Ранее он называл его «одним из самых сложных в Псковской области».

На данный момент строительство дома полностью завершено.

Сейчас идёт приёмка объекта. Выявленные незначительные недочёты оперативно исправляются. Проверка пройдёт до 7 декабря, после чего будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, тогда же начнётся передача квартир и помещений дольщикам.

Михаил Ведерников напомнил, что первоначально объект должны были сдать в 2019 году, однако сроки затянулись. В 2021 году из-за финансовых трудностей застройщика строительство практически прекратилось. А в декабре 2022 года удалось найти инвестора, который и завершил строительство объекта.