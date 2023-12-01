Строительство дома на улице Петровской завершили в Пскове
Строительство многоквартирного дома на улице Петровской, 4б завершили в Пскове. Строительную готовность объекта проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, объект был проблемным. Ранее он называл его «одним из самых сложных в Псковской области».
На данный момент строительство дома полностью завершено.
Сейчас идёт приёмка объекта. Выявленные незначительные недочёты оперативно исправляются. Проверка пройдёт до 7 декабря, после чего будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, тогда же начнётся передача квартир и помещений дольщикам.
Михаил Ведерников напомнил, что первоначально объект должны были сдать в 2019 году, однако сроки затянулись. В 2021 году из-за финансовых трудностей застройщика строительство практически прекратилось. А в декабре 2022 года удалось найти инвестора, который и завершил строительство объекта.
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