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Как желаемое не совпадает с действительностью, рассказал тележурналист Андрей Понкратов

При выезде на съёмку на какую-то достопримечательность увиденное на фото в интернете иногда не совпадает с тем, что видишь в реальности, рассказал тележурналист, путешественник, автор программ на телеканале «Моя планета» Андрей Понкратов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как желаемое не совпадает с действительностью, рассказал тележурналист Андрей Понкратов. Фото: ПАИ

«Бывает не снять. Мы всегда ездим с набором фотографий достопримечательностей. И когда ты приезжаешь на место и видишь, что это место совершенно не похоже на ту достопримечательность, ты начинаешь искать какие-то ракурсы: давайте отойдём чуть-чуть подальше. Ах, вот оно что, надо было просто отойти подальше и немножко камеру так наклонить, чтобы это было прямо идеально, подходило. Просто надо не лениться ходить, надо отойти немножко в другое место и – бац! – всё то же самое. Вот как прямо на фотографии», – рассказал он.

Андрей Понкратов приехал в Псков по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер», на котором выступил в качестве эксперта.

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