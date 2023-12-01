Новая техника расчищает снег на улицах Великих Лук

12:11, 01 декабря 2023, ПАИ

Новая техника, приобретённая благодаря поддержке правительства Псковской области, расчищает снег на улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Сегодня на дорогах четыре единицы новой техники: машина КДМ, самосвал, фронтальный погрузчик и лаповый снегопогрузчик.

Напомним, что ранее псковичам рассказали, куда звонить для очистки дорог от снега. Кроме того, 1 декабря в Псковской области прогнозировался небольшой снег.