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Общество

Новая техника расчищает снег на улицах Великих Лук

Новая техника, приобретённая благодаря поддержке правительства Псковской области, расчищает снег на улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Новая техника расчищает снег на улицах Великих Лук. Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сегодня на дорогах четыре единицы новой техники: машина КДМ, самосвал, фронтальный погрузчик и лаповый снегопогрузчик.

Напомним, что ранее псковичам рассказали, куда звонить для очистки дорог от снега. Кроме того, 1 декабря в Псковской области прогнозировался небольшой снег.

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