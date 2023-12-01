Новая техника расчищает снег на улицах Великих Лук
Новая техника, приобретённая благодаря поддержке правительства Псковской области, расчищает снег на улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Сегодня на дорогах четыре единицы новой техники: машина КДМ, самосвал, фронтальный погрузчик и лаповый снегопогрузчик.
Напомним, что ранее псковичам рассказали, куда звонить для очистки дорог от снега. Кроме того, 1 декабря в Псковской области прогнозировался небольшой снег.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 декабря 2023
Утренний самолет Москва – Псков вернулся во Внуково
01 декабря 2023
Псковские депутаты приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»